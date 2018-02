Kodune elektritootmine on üha enam levinud

Hoogustuvat hajaenergeetika trendi iseloomustab ka näitaja, et mullu nende tootjate poolt võrku antud energiakogus 194 000 MWh on üle 4 korra suurem kui kolm aastat tagasi. Täna saab iga kümnes Elektrilevi võrgus olev tarbimiskoht elektri väiketootjatelt.

Kuni 200 kW nimivõimsusega väike- ja mikrotootjatest on 85 protsenti päikeseenergial põhinevad elektrijaamad. Kui keskmine kodumajapidamine tarbib aastas 3000 kWh elektrit, siis toodavad väike- ja mikrotootjad elektri tinglikult ligikaudu 65 000 majapidamise jaoks, mis on ligikaudu kümnendik kõikidest tarbimiskohtadest Elektrilevi võrgus.

«Hajatootmise levik on kiirelt arenev trend ja soovime muutustega kaasas käia. Usume, et muuhulgas on ka lihtsustunud protseduur kaasa aidanud, et möödunud aastal oli liitumisi varasemast rohkem,» kommenteeris muudatuste mõju Elektrilevi liitumiste tootejuht Kaija Vill. 2017. aastal lisandus väikeseid elektritootjaid Elektrilevi võrku 287, 2016. aastal oli uusi liitujaid 225.