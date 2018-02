Finantsinspektsioon rahustab: Eesti pääseb Läti probleemidest

«Eesti pankadel puudub märkimisväärne seotus ABLV-ga. See tähendab, et viimatinimetatud Läti krediidiasutuse finantsriskid ei kandu üle Eestisse. Eesti pangad on hästi kapitaliseeritud seisavad tugeval finantsilisel alusel,» ütles Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler. Siiski seilab finantsinspektsioon tähelepanelikult olukorra kujunemist Lätis.