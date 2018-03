Kosmosetööstus Harjumaal teenindab nii Lufthansat kui Airbusi

Žüriiliikme kommentaar

Reet Roos

ElectroAiri juht on hea näide innovaatorist ning seda valdkonnas, kus tundub, et turg on ammu ja igaveseks jagatud. Märkimisväärne on ka ettevõtlusega alustamise viis, kõigepealt esimene toode ja seejärel ettevõtlus ise. See kinnitab usku, et ElectroAiril on ees pikk progressiivne tulevik, kus suudetakse pakkuda täisteenindust koos innovatsiooniga.

Selliseid ettevõtteid vajaksime rohkem, sest inseneritöö on Eesti jaoks oluline ressurss, kuid paraku veel vähehinnatud.