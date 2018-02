Eesti Pank: Läti panganduses toimuva mõju Eestile on vara hinnata

Eesti Pank jälgib Läti pangandusmaastikul toimuvat, kus viimastel päevadel on esitatud kahtlustus kriminaalkuriteos sealsele keskpanga juhile, üks kommertspank on uurimise all ja ühe kommertspangaga seoses on alustatud kriminaalmenetlust, kuid Eesti Panga teatel on veel vara mõjusid Eestile hinnata.