Kreeka valitsuse liberaalne kanepipoliitika on välisinvestorites huvi äratanud

«Selle vastu on märkimisväärne huvi olnud,» rääkis mõned nädalad tagasi Ateenas ajakirjanikele Kreeka majandusarengu minister Dmitris Papadimitrou. «Peamiselt Kanada ja Saksa investorite poolt,» lisas 2016. aastast ametis olnud minister.

Kuigi Kreeka valitsusel puuduvad veel täpsed prognoosid, kui palju võiks ravikanepi tootmine edaspidi hakata riigile sisse tooma - sest kõik sõltub sellest, mis tingimused täpselt lõpuks vastu võetavasse seadusse sisse jäävad -, ütles Papadimitrou, et esialgsed äriplaanid, mida nad on näinud, viitavad korralikele esimese etapi investeeringutele. Välismeedias on räägitud, et sellise tööstuse täiesti nullist püstipanek ja käima lükkamine Kreekas läheks maksma 1,5 miljardit eurot.

Ühtlasi prognoositakse, et ravikanepi tootmine hakkab edaspidi Kreekale nii olulist maksutulu sisse tooma kui ka loob üsna korraliku arvu uusi töökohti, Euronewsi väitel võiks see tuua põllumajandussektorisse juurde tuua kaheksa protsenti uusi töökohti. «Eesmärgiks on, et me suudaks rahuldada ülemaailmset nõudlust,» lausus Papadimitrou.