Danske loob ühtset pangandussüsteemi

Panga klientidelt tulnud signaale, et pank on praktiliselt lõpetanud laenude, eriti aastase ja pikema tähtajaga laenude väljastamise tuues ettekäändeks just infotehnoloogiasüsteemide ümberkorraldamise. Kohapeal spekuleeritakse, et tegelikuks põhjuseks võivad olla ettevalmistused Balti filiaalide müügiprotsessiks.