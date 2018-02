Läti politsei alustas kriminaalasja seoses Norvik Banka šantaažiga

Norvik Banka suurim aktsionär, Vene-Briti ärimees Grigory Guselnikov ja teised Norvik Banka aktsionärid on pöördunud rahvusvahelise vahekohtu poole. Nende sõnul pressisid pankrotihaldur Māris Sprūds ja üks kõrgel ametikohal olev finantsametnik aktsionäridel välja raha, lubades vastutasuks, et Läti finantsjärelevalve jätab panga rahule.

Sprūds oli vahi all alates 2017. aasta juunist, kuid reedel tasus ta oma 500 000 eurose kautsjoni. Kust see raha pärines, keeldus ta avaldamast, öeldes, et «see pole tähtis.»

Guselnikov rääkis, et ta ei allunud nõudmistele ning see on võimalik põhjus, miks finantsjärelevalve panka survestama hakkas. Järelevalve üritab panka maksevõimetuks teha, et seda siis üle võtta, sõnas Guselnikov.