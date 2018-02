Poola ja Leedu presidendid on üksmeelselt uue gaasitoru vastu

«Oleme Nord Stream 2 osas ühel arvamusel – see on majandusliku õigustuseta geopoliitiline projekt, mis teeb suured Euroopa riigid 80 protsendi ulatuses sõltuvaks ühe riigi, see tähendab Venemaa, gaasist,» ütles Leedu president Dalia Grybauskaitė pärast kohtumist oma Poola ametivenna Andrzej Dudaga.

Tema sõnul näitavad Leedu ja Poola gaasituru kogemused, et ühest pakkujast sõltumine on halb valik. «See on halb asi. Nii Leedu kui Poola kogemus näitavad, et sellest saab geopoliitiline instrument. See ei ole majanduslik instrument, see on instrument mida kasutatakse poliitiliseks mõjutamiseks ja survestamiseks. Seega leiavad mõlemad riigid, et sõltuvus ei ole kasulik ja isegi ohustab meie riikide geopoliitilist stabiilsust,» märkis president.