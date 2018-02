Kasin sularahakasutus on rootslased murelikuks teinud

Sularaha kadumise kiirus on aga ametnikud murelikuks teinud, vahendab Bloomberg.

«Kui sularaha liiga kiiresti käibelt kaob, on selle käitlemiseks vajaliku infrastruktuuri üleval hoidmine keeruline,» rääkis parlamendikomisjoni juht Mats Dillen.

Rootsis on sularaha osakaal üks maailma väiksemaid. Enamik pangakontoreid ei tegele enam sularahaga ning ka paljud poed ja restoranid võtavad vastu ainult kaardi- ja mobiilimakseid. Asjad teeb keeruliseks aga see, et paljudel, eriti eakatel inimestel ei ole võimalust või soovi kaardi ja mobiiliga ostude eest tasuda.