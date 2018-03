Tingas: ühiskonnale tagasiandmine muutub aina olulisemaks

Tingas ütles EY Aasta Ettevõtja konkursi kümnele aastale tagasi vaadates, et edu tuleb praegu ettevõtlikel kiiremini, aga ka kõrbeda on lihtsam. Ettevõtjate tegevus koduturul Eestis oleks tema sõnul aga lihtsam, kui maksusüsteem oleks stabiilsem ja prognoositavam.

Kuidas on teie hinnangul viimase kümne aasta jooksul majanduses toimunu mõjutanud EY Eesti Aasta Ettevõtja nominentide valimist?

Mulle tundub, et selle aja jooksul on Eesti ettevõtjad muutunud julgemaks. Mida aasta edasi on läinud, seda rohkem on nähtud positiivset võimalust läbi selle konkursi näidata oma saavutusi. Mis seal salata, kümme aastat hiljem on neid saavutusi ka rohkem, majandus on küpsemaks saanud.

Millised valdkonnad on nende aastate jooksul domineerinud, millised praeguseks taandunud?

Tööstusharude mõttes suurt pööret pole tulnud. On mõned IKT-sektorist, on töötlevat tööstust, teenuseid. Kõigil on ühtne joon ekspordile suunatus, uuemad ärimudelid, vaikselt tuleb start-up’e juurde ehk siis selliseid ettevõtteid, mida neli-viis aastat tagasi polnud veel olemaski. Tsükkel, kui ruttu edu saavutatakse, on ka lühenenud. Seda peegeldavad ka mitmed seekordsed finalistid.

Kas edu tuleb praegu kiiremini?

Ma usun küll, et mitmes sektoris tuleb. Alati võib muidugi küsida, et kui jätkusuutlik see edu on. Saavutatakse kiirelt edu, aga tulevad uued veel vihasemad peale, kes võtavad selle positsiooni üle. Võitlus oma turupositsiooni pärast on mitmes valdkonnas karmim kui varem ning pigem kasvab veelgi.

Ettevõtjate tunnustamist Eestis just üleliia palju pole, tipus on teatavasti üksildane olla. Mis võiks olla ettevõtjate tunnustamise kõrval selle konkursi laiem eesmärk?

Üks oluline asi on kindlasti ärikontaktid. Mitmed varasemad EY Eesti Aasta Ettevõtjad on öelnud, et läksid Monacosse (seal toimub iga-aastane EY Maailma Aasta Ettevõtja valimine-toim.) kerge skepsisega, et mis seal ikka erilist toimub, tavaline äriüritus. Ja pärast on nad väga rahul, et selline ettevõtjate kõrgseltskond on koos. Kontaktid ja inspiratsioon, mis sealt saab, on hindamatu väärtusega.

Üks oluline faktor sellel konkursil on ka ühiskonnale tagasiandmise teema. Sellest räägitakse alati Monacos, et mida keegi on ühiskonnale tagasi andnud. Pole päris nii, et mul on suurim kasum või käive ja siis olen ka parim ettevõtja. Selle konkursi eesmärk on tunnustada inimest – ettevõtjat ning mitte vaadata ainult tema ettevõtte statistilisi numbreid.

Kas Eesti ettevõtjad tõusevad seal ülemaailmsel konkursil esile kuidagi?

Numbrite osas kindlasti ei tõuse, kuid absoluutnumbrid ei olegi seal olulised. Aga aegajalt on Eesti ettevõtjaid kiidetud mõne erilise või uudse lähenemise eest. On olnud neid aastaid, kus ajakirjanikud on pannud oma mitteametlikke reitinguid ja seal on Eesti ettevõtjaid ka esimese kolme hulka saanud.

Keda näiteks?