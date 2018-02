Postimees Jaapanis: kujuta ette, kui koduse vee ja elektri eest peaks tasuma Maximas

Esmapilgul peale vaadates ei erine konbini suurel määral ühest tavalisest toidu-ja esmatarbekaupade poest mujal maailmas. Nad on 24 tundi avatud ja neist saab osta mitmesugust toitu ja jooki, aga ka kosmeetikat, koristustarbeid, ajakirju, sokke, aluspesu, loomatoitu, mobiililaadijaid jpm. Loomulikult erineb toiduvalik mõnevõrra Läänest – igasuguste võileibade ja saiakeste kõrval on valikus ka maitsestatud riisipallid ja bento lõunad.

Internetipangast ja veebipõhistest maksetest pole jaapanlased paraku midagi kuulnudki. Selles vallas on tehnoloogiliselt arenenud mainega riik paraku arengus ikka väga maha jäänud. Konbini on sisuliselt ainus mõistlik viis maksete tegemiseks.

Samuti on võimalik käia kohalikus konbinis enda nimele tellitud pakkide järel, just nagu postkontoris. Kuna neid poode on sõna otseses mõttes igal pool ja massiliselt palju (ühel tänaval võib isegi kaks kuni kolm tükki olla), siis enamasti pole ka kuigi pikki järjekordi nagu postkontoris võib olla.

Väiksed konbinid on tõesti kõikjal. See pood jagas tänavat kahe teise omalaadsega.

Enamustes konbini poodides, kuid mitte kõigis, on avalikud tualetid (mis on jaapanlastele omaselt väga puhtad) ja sularahaautomaadid. Jaapan on peaaegu üleni sularaha peal töötav riik ja see muudab igasugused sularaha väljavõtukohad väga oluliseks. Muidu leiab sularahaautomaate peamiselt ainult pankadest. Üleüldse on sularahariigi kohta liikvel väga vähe automaate ja ka selles vallas on konbini kohalikele väga oluline.