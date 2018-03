Mati Vetevool peab elutööpreemiat tähtsamaks kui ordenit

«Tööd teeme ikka ühte moodi. Ei ütle, et oleksime rohkem või vähem hakanud tegema, aga pigem rohkem, sest firma kasvab ikka koguaeg ja majandusnäitajad on head,» ütleb Mati Vetevool (72). Väärikas eas, kuid endiselt elujõust ja tahtmisest pakatav Vetevool ütleb, et möödunud aasta oli viimase viie parim, sest käive kasvas 18,5 protsenti ja ka kasumi kasv oli korralik.

Algav aasta aga nii helde ei paista tulevat. «Möödunud aasta lõpul läks lihtsamaks, aga paistab, et tänavu läheb jälle keerulisemaks, sest iga päev tuleb kirju, et tõstame transpordikulusid viis protsenti, kütusehind kasvab ja teemaksud on tulnud,» nendib Vetevool ja lisab, et seoses maailma pakendituru hindadega tõsteti ka ettevõtte pakendite maksumust 9 protsenti. Sellegipoolest ütleb mees, et nende eesmärk on endiselt müüa palju ja pigem odavama hinnaga, kui vähem ja kallimalt.

Eksportturgudel laienetakse

Kui möödunud aastal elutööpreemiat saades võis ettevõtja julgelt rääkida edukast ärist Jaapanis, siis tänavu enam kaupu sinna ei ekspordita. Sellegipoolest hinnati M.V.Wooli toodangut idamaal kõrgelt. «Jaapanlased on kvaliteediga väga rahul. Üks kauplus käis möödunud aasta siin ja nad küsisid, kas nad tohivad sinna poe vitriinletti juurde panna meie fileele ja steikidele väikese Eesti lipu ning kirjutada, et see kaup on Eestist,» ütleb Vetevool uhkusega.

Jaapanlased rääkisid mehele, et inimesed käisid ja küsisid spetsiaalselt Eesti kaupa. Kalaturu muutuste tõttu otsustasid jaapanlased kaupa mujalt ja odavamalt saada. «Hetkel on hind liiga kõrge, aga suhtlemine koguaeg käib. Kui see hind veel 50 senti langeb siis me tellime kohe 100 tonni teilt, räägivad jaapanlased,» kirjeldab ettevõtte juht äripartnereid. Kokkuleppe sõlmimine sõltub aga Norra kalahinnast.

Möödunud aastaga võrreldes on uue turuna juurde tulnud Belgia ja läbi selle ka Prantsusmaa. Märtsis saab ettevõte uue sertifikaadi, mis avab läbi Belgia ka Saksamaa turu.

Iga sent on ettevõttele oluline

Vetevool räägib, et hetkel on ettevõte pigem kasumlikuma poole peal kui möödunud aastal ja selle põhjuseks on lõpptarbimisele orienteerumine, kus klient saab toote juba pakist kahvliga suhu panna. «Muidugi üks asi on see, et laristamist ei tohi olla! Tootmine ja tööviljakus peab olema korralik,» lausub kindlameelselt ettevõtja. Ettevõte ei maksa dividende välja ja endale midagi praktiliselt ei võeta. Kõik, mis firmale tuleb läheb firmasse tagasi. «Nüüd jälle tahame osta uue fileerimismasina, uue silditamismasina, uued segamis- ja doseerimismasinad ning osoneerimismasinad, et jõuda tasemele kus listeeriabakteri näitaja on alati absoluutselt null.»