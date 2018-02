Leedu: Rubesa sõnavõtud kahjustavad Rail Balticu projekti stabiilsust

«RB Raili juhi püüded luua muljet väidetavast aktsionäride tülist on täiesti alusetu. On vaid erimeelsused RB Raili juhiga, kes on kaotanud usalduse ja kelle tegevus võib mõjutada projekti mainet. Praegu teevad kõik projekti partnerid kolmes Balti riigis lähedast koostööd projekti edukaks ja aegsaks valmimiseks,» ütles RB Raili nõukogu aseesimees ja RB Raili Leedu aktsionäri Rail Baltica Statyba tegevjuht Karolis Sankovskis.