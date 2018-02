Läti keskpank laenas rahapesupangale 98 miljonit

«Tuginedes ABLV Banki taotlusele ja finantsjärelevalve arvamusele, otsustas Läti Pank anda ABLV Bankile 97,5 miljoni eurose laenu usaldusväärsete, kõrge likviidsusega väärtpaberite pandi vastu,» teatas keskpank, märkides, et pandi väärtus oli oluliselt kõrgem kui laenusumma.

Vastavalt Euroopa Keskpanga (ECB) juhistele, otsustas Läti finantsjärelevalve 18. veebruaril erakorralisel istungil ajutiselt peatada kõik ABLV panga tehingud. Piirangud kehtivad kõigi valuutade puhul alates esmaspäevast.

USA rahandusministeeriumi finantskuritegude õiguskaitse võrgustik (FinCEN) teatas möödunud nädalal, et Läti ABLV pank on USA Patriot Acti alusel rahapesu suhtes esimesse riskirühma kuuluv ja tegi ettepaneku keelata USA-s panga jaoks või selle nimel korrespondentkonto avamise ning omamise.

Võrgustiku raportis tuuakse välja, et ABLV on seadnud rahapesu oma äritegevuse alustalaks. ABLV-i juhatus lubab pangal ja selle töötajatel orkestreerida rahapesusekeeme, mis on olnud seotud Põhja-Korea tuumaprogrammi rahastamisega ja ebaseadusliku tegevusega Aserbaidžaanis, Ukrainas ja Venemaal, märkis FinCEN.

FinCEN süüdistas panka ka Läti rahapesu ja terrorismi vastaste seaduste jõustamise takistamises ja Läti ametnikele pististe maksmises. Pank on kõiki süüdistusi eitanud ja teatanud, et viimastel aastatel on sisekontrolli oluliselt parandatud.