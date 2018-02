Läti peaminister: ABLV pole nii tähtis kui varem pankrotistunud pangad

ABLV Bank pakub inimestele tööd ja on finantssektori üpriski oluline osaline, märkis peaminister.

Pärast USA rahandusministeeriumi finantskuritegude õiguskaitse võrgustiku (FinCEN) raportit panga osaluse kohta rahapesus ja korruptsioonis, hakkasid mõned hoiustajad pangast raha välja võtma ning seetõttu võib öelda, et pank on kriisis, ütles Kučinskis.

ABLV kriis ei peaks tema sõnul aga üldist Läti pangandussektori olukorda mõjutama, sest järelevalvemehhanismid on alates viimasest panganduskriisist paranenud.

USA rahandusministeeriumi finantskuritegude õiguskaitse võrgustik teatas möödunud nädalal, et Läti ABLV pank on USA Patriot Acti alusel rahapesu suhtes esimesse riskirühma kuuluv ja tegi ettepaneku keelata USA-s panga jaoks või selle nimel korrespondentkonto avamise ning omamise.

Võrgustiku raportis tuuakse välja, et ABLV on seadnud rahapesu oma äritegevuse alustalaks. ABLV-i juhatus lubab pangal ja selle töötajatel orkestreerida rahapesusekeeme, mis on olnud seotud Põhja-Korea tuumaprogrammi rahastamisega ja ebaseadusliku tegevusega Aserbaidžaanis, Ukrainas ja Venemaal, märkis FinCEN.

FinCEN süüdistas panka ka Läti rahapesu ja terrorismi vastaste seaduste jõustamise takistamises ja Läti ametnikele pististe maksmises. Pank on kõiki süüdistusi eitanud ja teatanud, et viimastel aastatel on sisekontrolli oluliselt parandatud.