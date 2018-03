Tortide ja kookide kuningad Tartu vanimast kohvikust

Žürii liikme Reet Roosi kommentaar:

Nad on kindlasti väärt olema finaalis, kuna toidutegemine on tegelikult väga raske kunst, aga teha seda veel nii, et väga heade kookide sünonüüm on Gustav, et neil iga asi, mis nad on teinud eraldi ettevõtteks, on samamoodi eriline, pidades silmas nende catering'i ja muud säärast. Lisaks veel ekspordisoov lähiriikidesse, mis on väga keeruline, sest tegelikult nad n-ö ekspordivad ajaga võidu, kui nad ei taha kasutada säilitusaineid. Üsna suurelt ette võetud ja kvaliteedis mitte sammugi järele antud. See on asi, mis mind inspireeris.