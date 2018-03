Eestlased ehitavad punalippu kandes Rootsis miljarditehast

Betoonelementide tootja kuulub ehitusäri toitumisahelas nii tagasihoidlikule positsioonile, et Mangust ja Lutsu ei kutsuta tavaliselt isegi objektide avaüritustele. Seda vaatamata asjaolule, et objekti maksumusest võib just TMBs valminud betoonelementide osa ulatuda viiendikuni kogumaksumusest.

Mehed asusid 1990. aastate alguses oma tänase ettevõtte eelkäijas Tartu Majas tööle väga lihtsal ja inimlikul põhjusel: lubati head palka ja korterit.

Kuid nüüd võivad nad oma elutööna esitleda Eesti Rahva Muuseumi peahoonet, IKEA kaubanduskeskuseid Rootsis Helsingborgis ja Soomes Turu lähedal Raisios. Tõeliselt vägevaks ettevõtmiseks kujuneb aga Rootsi nn miljarditehas – Gruvönisse kerkiv BillerudKorsnäsi modernne pakenditehas.

Mehed väidavad, et nad ei julge ennustada ehitusturu arengut viie aasta peale ette, kuid sellest hoolimata on seadnud ambitsioonika eesmärgi rajada, osta või liita betoontoodetetehas Rootsis. Selle plaani nimi on TMB 3.0.

Varasem versioon TMB 2.0 oli tehase välja ostmine ehitusfirmadelt ja laienemine Soome, ostes Betonimestarit OY.

Mangus ja Luts on seadnud iseendile omanikena kõrge standardi. Nad tunnustavad ettevõtjana üksnes seda isikut, kes suudab otsustada ja ka otsused ellu viia. Väikeaktsionär selle standardi järgi ettevõtjaks ei kvalifitseeru.

Samuti peavad nad ettevõtja olulisimaks omaduseks aktiivsust ja töötajate innustamist. Selleks, et aktiivsuse vajadust nii endale, töötajatele kuid ka klientidele meelde tuletada, värvis TMB oma lipu punaseks.

Omanike rolli olulisust näitab asjaolu, et varasemad ehitusettevõtjatest TMB aktsionärid polnud valmis laienema Rootsi turule, sest siinse ehitusturu hävingu märgid hõljusid õhus. Rootsi turu leidsid hoopis lätlased – SIA TMB Elements, kes sellega päästsid oma tehase masu käest, mis Lätit tabas palju valusamalt kui Eestit. Lätlased viivad praegu läbi Riia ja Ventspilsi sadama 90 protsenti oma toodangust Rootsi.

Lätis asutati tehas 2005. aastal. Samal ajal oli plaanis laienemine Leetu ja tehase rajamine Põltsamaale. Kuid masu tõmbas hoogsale laienemisele piiri peale.

Samal ajal kui Lätis sai TMB tunda riigi toetust, ei osutunud Leedus pinnas viljakaks. Tänagi on ettevõttel seal tehase rajamiseks sobilik maa, kuid tehase loomine on võimudega asjaajamises kinni.

TMB lööb läbi just keeruliste ehitusobjektide puhul, kus tuleb kasutada palju inimtööjõudu. Kuna Rootsis kohalikke nn platsimehi võtta ei ole, palkab TMB mehed Eestist ja Lätist, et need kohale toodud paneelid ka kokku monteeriks.

Põhjamaadesse laienemine on TMB-le lausa saatusliku tähtsusega, sest tänu ekspordile on ettevõte saavutanud sõltumatuse kohalike peatöövõtjate hinnasurvest. Soome tehase sõbralik ülevõtmine aitas aga kaasa kogu ettevõtte arengule.

Žüriiliikme kommentaar Aavo Kokk Catella Corporate Finance juhatuse liige Konkursi eesmärk on kiita just silmatorkavalt ettevõtlikke inimesi. TMB vastab selle kriteeriumile suurepäraselt. Nad ostsid tehase Soomes just ajal, kui, ettevõtte finantse vaadates, oleksid võinud täiesti rahulikult koduturul edasi tiksuda – omanikel endil oli raha selleks küllalt. Tootmisettevõtete ettevõtlikkust tuleb aga eriti esile tõsta, sest lõppude lõpuks ratsutame kõik teised just nende seljas.

TMB grupi ettevõtted

AS TMB Eesti grupi juhtimine

OÜ TMB Element betoonelementide tootmine

SIA TMB Elements Läti betoonelementide tootmine

TMB Invest Oy Soome Soome[t1] tütarettevõtete haldusfirma

BM Kiinteistöt Oy Soome kinnisvara haldamine

Betonimestarit Oy Soome betoonelementide tootmine

BM Haapavesi Oy Soome betoonelementide tootmine

Bygg Element Sverige AB Rootsi betoonelemetide montaažitööd

TMB omanikud

FRIP OÜ – Jaan Luts 37%

VMBH OÜ – Vallot Mangus 37%

Asscher Holding OÜ – Soome partnerid 26%