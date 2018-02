Ardo Hansson Euroopa Keskpanga järgmise juhikandidaadi favoriitide hulgas

Ükskõik, kes sellele ametikohale saab, tuleb tal astuda suurtesse kingadesse, kirjutab Bloomberg. Suurema osa oma kaheksa aastat kestnud ametiajast on Draghi võidelnud Euroopa võlakriisiga ja sisuliselt päästis euro, kinnitades, et keskpank päästab Euroopa ühisraha ükskõik mis hinnaga.

Bloomberg küsitles 7. kuni 9. veebruarini maailma juhtivaid analüütikuid paludes nimetada kolm kõige tõenäolisemat järglast.

Küsitlusest selgus, et selge favoriit on Saksamaa keskpanga (Bundesbank) president Jens Weidmann, kes on olnud EKP rahatrükipoliitika valjuhäälne kriitik ja avalik vastuhääletaja. Weidmann kogus 84 punkti sajast võimalikust.

Ehkki Weidmann on praegu kindel favoriit, ootab Euroopat ees terve rida tippametikohtade määramisi, mistõttu on oodata riikidevahelist võidujooksu. Presidendi valivad riikide valitsusjuhid.

Weidmanni järel on tükk tühja maad ning teisel ja kolmandal kohal on vastavalt 26 ja 23 punktiga Prantsusmaa keskpanga juht Francois Villeroy de Galhau ning Iirimaa keskpanga juht Philip Lane. Neljandal kohal on 15 punktiga Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) juht Christine Lagarde ning tema järel kohe Ardo Hansson, kes kogus 12 punkti.

Kokku on nimetatud 11 võimalikku presidendikandidaati, teiste hulgas Soome keskpanga juht Erkki Liikanen ja Euroopa Komisjoni endine rahandusvolinik Olli Rehn.

Ardo Hanssoni kohta kirjutab Bloomberg, et ta on üks tugevamaid rahatrükipoliitika kriitikuid, kes oli skeptiline nii varaostuprogrammi kiire alustamise suhtes 2015. aastal ning nüüd kutsub üles varaostuprogrammi poliitika lõpetamist. Tema valimine oleks tugev tunnustus Balti riikides tehtud reformide kohta ühinemiseks euroga, kirjutab uudisteagentuur.

Ardo Hanssonist on räägitud ka kui võimalikust kandidaadist EKP peaökonomisti ametikohale, aga ta on andnud mõista, et ta ei ole sellest ametikohast huvitatud.

«Kuigi Euroopa Keskpangas töötamine oleks erialaselt väga huvitav väljakutse, siis olen elu jooksul töötanud seitsmes riigis ja seda arvestades ma järgmise paari aasta jooksul kindlasti kuhugi kolida ei plaani,» on Ardo Hansson öelnud Ärilehele.