SUUR GRAAFIK: kes on suurimad euroraha kasusaajad Harjumaal ehk kes tegelikult kaotaks Eesti kaheks jaotamisest

Möödunud nädalal jõudis avalikkuse ette teoreetiline võimalus jagada Eesti edaspidi euroraha jagamisel kaheks - arenenud Harjumaaks ja vähemarenenud ülejäänud Eestiks. Rahandusministeeriumi analüüsid näitavad, et võimalik rahaline võit seniste rahajagamise tingimuste jätkumisel oleks ülejäänud Eesti jaoks 150-700 miljonit eurot seitsme aasta peale.

Küll aga tähendaks see eelmisel euroraha perioodil (2007-2013) jagatud summasid arvesse võttes ligikaudu ühe miljardilist kaotust Harjumaa ja Tallinna jaoks, kes ei oleks uuel eelarveperioodil enam Euroopa Liidu silmis mitte mingil moel enam piirkond, mida on vaja eurorahaga järele aidata.

Praegu läheneb Harjumaa SKP inimese kohta 110 protsendile Euroopa Liidu keskmisest, aga ülejäänud Eestis jääb see keskmiselt alla 60 protsendi. Seni on euroraha jagamisel Eesti kui ühe piirkonna SKP inimese kohtajäänud veel alla vähemarenenud piirkondade ülempiiri ehk 75 protsendist SKPst inimese kohta.

Kolmandik eurorahast läheb Tallinna ja Harjumaale

Rahandusministeeriumi andmetel saab eelmise euroraha rahastusperioodi pinnalt saab öelda, et Harjumaale ja sealhulgas Tallinnasse investeeritakse kokku vähemalt kolmandik Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi vahenditest.

Praegusel perioodil on nende kaudu Eestile eraldatud toetuse maht kokku ligikaudu 3,5 miljardit eurot ning juba praegu on maakondade võrdlusest näha, et selgi perioodil on selgelt suurimaks kasusaajaks Tallinn ja Harjumaa.

Vaata lähemalt juuresolevalt graafikult.

Lõppenud nädalal tuli muuhulgas ka jutuks, et Eesti kaheks jaotamise vastu räägib ennekõike asjaolu, et enim kaotaksid sellest Tallinnas ja Harjumaal tegutsevad teadusarendusasutused, sh ülikoolid, sotsiaalhoolekandeteenused ning meditsiiniasutused.

Küll aga ilmneb praegu käimasoleva rahastusperioodi (2014-2020) toetuste saajaid vaadates, et Harjumaale eraldatava euroraha vähenemisest kaotaksid hoopis riigiettevõtted ja peaasjalikult need, kes tegelevad taristuvallas. Näiteks on suurimaid summasid saanud maanteeameti tee-ehitusprojektid, Tallinna Lennujaama ning raudteetaristule suunatud arendused.

Märksa väiksemad on summad, mis on läinud haridusele laiemalt, ülikoolidele, sotsiaalhoolekandele ja meditsiinile, kuid nendegi puhul on valdavalt tegemist olnud ehitusprojektidega. Ehk teisisõnu, Harjumaa kaotaks pigem seda euroraha, mida seni on peaasjalikult betooni valatud.

Vaata lähemalt juuresolevast tabelist.

Rahandusministeerium toonitab küll, et antud eurotoetuste ülevaate puhul tuleb silmas pidada, et sellele lisanduvad veel põllumajanduse otsetoetused, maaelu arengu ning merendus- ja kalandusfondi toetused. Samuti ei ole siia hulka arvestatud neid eurotoetusi, mis on taotletud Euroopa Liidu kesksetest fondidest.

Nende alla kuuluvad näiteks Euroopa Ühendamise Rahastu, millekaudu toetatakse Rail Balticu ja Balticconnectori rajamist, ning Horisont 2020, mis jagab toetusi teadusprojektide ning mida Eesti ülikoolid on edukalt taotlenud. Ühtlasi, raha, mis on taotletud kesksetest fondidest, ei pruugi liikuda läbi riigieelarve – näiteks on ülikoolidel oma eelarved.

Eesti peab sõltuvust eurorahast vähendama

Samuti ilmnes lõppeva nädala jooksul, et seni on Eesti kaheks jagamise võimalust vaka all hoitud ennekõike just sellepärast, et see oleks rahaliselt väga kahjulik Harjumaale. Nimelt oleks Eestil juba varasemalt - kas siis 2013. või 2015. aastal - olnud võimalik taotleda Eurostatilt Eesti kaheks jaotamist, kuid seda ei tehtud.

Kui nüüd peaks otsustatama selle kasuks, saab avalduse sisse anda alles 2019. aasta veebruaris ning siis hakkaks see kehtima mitte järgmise 2021. aastast algava euroraha perioodi puhul, vaid alles sellele järgneva, 2028. aasta järgse rahajaotuse puhul.