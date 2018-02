Soome on valmis Euroopa Liidu eelarvesse rohkem maksma

«Kui Euroopa Liit suunaks oma raha neissse ...., oleks see Soomele kasulik. Iga euro eest saaks siis kümme eurot Euroopa lisaväärtusena tagasi,» lausus ta laupäeval antud usutluses.

Valitsus määratles oma edaspidised suunad Euroopa Liidu eelarve suhtes reedel, kuid paljud on küsinud, mida need suunad tegelikult tähendavad ja kas neis sisaldub vasturääkivus - ühelt poolt ei taheta täita Suurbritannia lahkumisest jäävat eelarveauku, teisalt on Soome valmis panustama lisaraha.