Saksamaa ja Poola nääklevad gaasijuhtme pärast

Morawiecki sõnul suurendab Nord Stream 2 Euroopa sõltuvust Venemaa gaasist ning kutsus Euroopat üles olema valvas, et Venemaale ei jääks ühepoolset võimalust gaasihinda määrata, vahendab Politico.

Peaministri sõnul on tegemist olulise julgeolekuriskiga kogu Euroopale.

Samal ajal kaitses Merkel Saksamaa huvi gaasitoru vastu öeldes, et tegemist on majandusliku projektida, mis ei takista teiste tarneallikate leidmist. «Me näeme Nord Streami väga erinevalt,» rääkis Mrekel.

Enne kahepoolseid kohtumisi kritiseeris Morawiecki ka Saksamaad ja teisi Euroopa Liidu riike selle eest, et nood ei suuda täita NATO seatud kaitsekulutuste eesmärke. Intervjuus Die Weltile märkis ta, et kaitseküsimustes sõltub Euroopa liiga palju USA abist. Eelarveküsimustes on Poola aga peaministri kinnitusel ühes paadis pigem Saksamaa kui Prantsusmaaga.