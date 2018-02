Virumaa Tööstuspark nõuab riigilt viis miljonit eurot kahjutasu

«Kaebuseid on kokku neli. Ühes vaidleme vastu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ligi 500 000-eurosele tagasinõudele, mis seisneb selles, et nad arvavad, et mingid investeeringud on tehtud valel ajal. Teiselt poolt oleme esitanud vastunõude EAS-ile. Muidu nad nõuavad ja midagi muud hullemat nendega ei juhtu, kui et oma raha tagasi ei saa,» ütles Virumaa Tööstuspargi ja Virumaa Tehnoparki juht Priit Kotkas BNS-ile.

Tallinna halduskohtu otsus peaks Kotka sõnul tulema 5. märtsil. Kokku nõuavad Kotkasega seotud ühingud riigilt ligi 5 miljoni euro väärtuses kahjude hüvitamist.

Kotka sõnul alustas ta kunagi Virumaa tööstuspargi arendamisel riigi lubaduse alusel, et toetatakse ainult esimese tööstuspargi rajamist. «Abiraha oli just mõeldud piirkondade jaoks, kus ilma toetuseta numbrid kokku ei tule. Ülioluline klausel, mis sinna juurde käis, et kui piirkonnas on juba mõni arendaja olemas, siis täiendavaid toetusi ei anta,» lisas Kotkas.

«See oli ka põhjus, miks ma üldse julgesin selle investeeringuga pihta hakata. Kui meede avanes, siis taotlesime ja saime EAS-ilt raha,» sõnas Kotkas. Tema sõnul aga muutus ühel hetkel riigi poliitika ning hakati toetama mitmeid uusi tööstusparke Ida-Virumaal. «Nüüd on kaks tööstusparki Narvas, Üks Kiviõlis, üks Jõhvis,» märkis ta.

Riigi otsus toetada uute tööstusparkide arendusi muutis Kotkase sõnul Virumaa Tööstuspargi arenduse kahjumlikuks. «Elu on näidanud, et seal piirkonnas ongi nõudlust umbes ühe pargi jagu, sest neis uutes parkides on kõigis umbes üks ettevõte. See tappis meie äri maha, sest rohkem nõudlust pole seal piirkonnas,» ütles ta.

«Juhtus just see, miks see säte sinna sisse kirjutatud sai, et anname toetust ainult ühele,» lisas Kotkas.

Kotka sõnul ei oleks ta kohtu poole pöördunud ja kahjutasu nõudma hakanud kui EAS ei oleks omaltpoolt antud toetust tagasi nõudma hakanud. «EAS-il on jultumust pärast meie äri tapmist alusetult toetust tagasi nõudma hakata,» märkis ta.

MTÜ Virumaa Tööstuspark saatis 2016. aasta suvel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) ja rahandusministeeriumile kahju hüvitamise taotluse seoses sellega, et riik on sihtasutusele Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (SAIVTA) tööstuspargi hinnangul ebaõiglaselt tasuta maad andnud ning EAS-i kaudu suurel hulgal toetusi jaganud, mis kvalifitseeruvad ühingu hinnangul ebaseaduslikuks riigiabiks.

Kotkas viitas piirkonna konkurentsivõime tugevdamise määrusele, mis tema sõnul ütleb, et toetust peaks saama piirkonnas esimesena tegutsev tööstusala, millel on ainuõigus ka järgnevatele toetustele. «Suur oli meie üllatus, kui hakati teisele riigi tööstuspargile toetusi paugutama. See on viinud piirkonnas hinnad maa alla ja nõudluse nulli,» märkis Kotkas toona ja lisas, et SAIVTA-t on toetatud mängureegleid rikkudes.

SAIVTA tegevjuht Teet Kuusmik rääkis toona BNS-ile, et MTÜ Virumaa Tööstuspargi väited ja argumendid ei vasta tõele ning on ebakohased. «Esiteks, mis puudutab keelatud riigiabi, siis seda meie puhul kindlasti ei ole. Kaks rahvusvahelist õigusbürood on teinud selle kohta analüüsid ja õiguskindlus selle koha pealt on täielik,» ütles ta.

MTÜ Virumaa Tööstuspark on ehitanud infrastruktuuri ja arendab Vaivara vallas asuvat Narva Äriparki, mis on ettevõtluspiirkond kaubandus-, logistika ja tööstusettevõtetele. Infrastruktuur on rajatud Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt kaasrahastatud piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi ja PRIA toel.