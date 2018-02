Läti pankur: meie pangad on Eesti omadest paljuski ees

«Pangad on tõesti kiiresti arenenud ja muutunud väga kaasaegseks, isegi võrreldes meie põhjanaabritega, keda me oleme alati endale digivaldkonnas eeskujuks seadnud,» ütles Tetere, vahendab Äripäev Läti ärilehte Dienas Bizness.

Küsimusele, milliseid muutusi on Läti panganduses lähiajal oodata, vastas Läti SEB juht, et küsimus on pigem, kas me ka edaspidi mõistame sõna «pank» all neid teenuseid, mida kasutame täna.