«Väga tavapärane küsimus, mis palgastatistikat vaadates tekib, on: kes pagan selliseid summasid tegelikult teenivad? See ei ole mingi ime, sest kui jagada täiskohaga töölkäivate soomlased palgagruppidesse sajaeuroste vahemike alusel, siis on kõige suurem 2500-eurose brutokuupalga saajate osakaal,» märkis Soome statistikaameti analüütik Sampo Pehkonen, vahendab Taloussanomat.

Vanusegruppide lõikes jagunevad keskmised palganumbrid järgmiselt: 20-35-aastased saavad keskmiselt 2895 eurot kuus, 36-50-aastased 3 509 eurot kuus ning 51-65-aastased 3439 eurot kuus. «63-64 protsenti soomlastest saab alla statistilise keskmise palka ja see on natuke müstiline,» leiab Pehkonen.

Soome statistikaameti andmetel on täiskohal töötavate soomlaste keskmine kuupalk 3368 eurot ning mediaanpalk ehk tegelik palk oli 2016. aastal 3001 eurot kuus. Küll aga märgivad analüütikud, et keskmise palganumbri tõstavad nii kõrgele just kõrgepalgalised, kõige sagedasem palganumber on aga tõepoolest 2500 eurot kuus.

Pehkoneni hinnangul võivad niivõrd suured erinevused tegelike palganumbrite ja statistilise keskmise vahel olla tingitud ka sellest, et statistikaamet arvestab keskmise palga arvestamisel kõiki töötajale makstud lisatasusid, olgu see siis ületunnitöö või erisoodustused. Tavaliselt tõstavad need statistilist keskmist kümne protsendi võrra.

Vaata tabelist lähemalt, millised on soomlaste keskmised palganumbrid 15 eluala vahel ärajaotatuna.

Viimaste aastate tööturu arenguid iseloomustades märgib Pehkonen, et keskmiselt on soomlaste palgad ajavahemikus 2012-2016 kasvanud kaheksa protsendi võrra. Ka on keskmise palga suurust mõjutanud nii üleüldine palgatõus kui ka muutused tööturul, kus on vähenenud tööliste ja juhtivtöötaja hulk ning suurenenud teenindajate ning spetsialistide osakaal.