Finantsinspektsioon: vaid pool Eesti makseasutustest teenib kasumit

Eestis registreeritud makseteenuste pakkujad on: AS Pocopay, aktsiaselts Talveaed, Coop Finants AS, GFC Good Finance Company AS, Kambja Hoiu-Laenuühistu, Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistu, Maksekeskus AS, Meieni OÜ, osaühing GRAPE TAX-FREE, PayHub AS, TavexWise AS, TransferFast OÜ ja Wallester AS.