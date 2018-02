Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo sai valitsuskabinetilt ülesande selgitada välja erasektori valmisolek osa 20. oktoobrist 2020 10. aprillini 2021 Dubais toimuva EXPO 2020 kuludest ise kanda, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Samuti on arutlusel Eesti saatkonna avamine Araabia Ühendemiraatides. Vastava taotluse esitavad välisminister ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister riigi eelarvestrateegia 2019-2022 koostamise käigus. Palo sõnul annab saatkonna avamine parema võimaluse toetada Eesti ettevõtjaid.

«Kui maailmanäitusel osalemisega tekitame huvi Eesti vastu, siis pideva ja kohapealse koostööga saame tagada ettevõtjale vajaliku toe laienemiseks Pärsia lahe majanduspiirkonda, mis kasvataks eksporti ja suurendaks investeeringuid,» põhjendas ta.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhi Alo Ivaski sõnul toetaks saatkonna avamine Araabia Ühendemiraatides ärisidemete arendamist ning tööd, mida EAS teeb Eesti ettevõtete jaoks Pärsia lahe majanduspiirkonnas.

«Eesti ettevõtted on piirkonnast selgelt huvitatud, eriti IT, kaitse- ja toidutööstus, aga ka rõiva-, mööbli- ja kosmeetikatootjad ning logistikafirmad. Täna on Eestis vähemalt 50 piirkonnas aktiivset ettevõtet,» lausus Ivask.

EASi juhi hinnangul on äridiplomaatia edendamiseks ning Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse suurendamiseks kasulik luua esindus, mille koosseisus on ka ekspordinõunik.

«Välisesindusel on kindlasti pikaajaline mõju majandussidemete tugevdamisele. Ekspordinõunik aitaks üha rohkematel Eesti ettevõtetel oma toodete ja teenustega turule siseneda,» sõnas EASi juhatuse esimees.

Mis puudutab valitsuse eilset otsust, et EXPO-l osaletakse juhul, kui ettevõtjad kannavad poole maailmanäitusel osalemise kuludest, siis leiab Ivask, et EXPO on olemuselt võimalus riiklikuks mainekujunduseks, mis tõstaks koos esinduse loomisega Eesti nähtavust piirkonnas.

«EXPO kasu riigile on küll raske majanduslike näitajate kontekstis hinnata, näiteks ei saa tõmmata otseselt paralleele välisinvesteeringute mahu või turistide kasvuga, mis aga ei tähenda, et EXPO ei omaks mõju nendele näitajatele või riigi tuntuse ja ettevõtete kontaktide kasvatamisele,» ütles EASi juht.

Ta möönis, et esinduse puhul on otsest kasu kindlasti kergem hinnata. «Samas, sellist rahastamise mudelit on mitmed riigid EXPO puhul edukalt kasutanud. Sel aastal plaanivad ettevõtjate toel EXPO-l osaleda näiteks Soome, Rootsi, Norra ja Taani,» lausus ta.