Ülemiste Keskuse juht: ennustan Prisma kadumist Eesti turult

Pärnits rääkis, et näiteks Prisma ja Rimi tugevused on hoopis teistes riikides ja kuigi teatud aja võivad nad mingit väikest turgu hoida – nii-öelda doteerida -, siis aastatepikkust perspektiivi sellel pole.

Ta kirjeldas, kuidas Prisma ajas Leedus-Lätis äri, poodide asukohad olid päris kenad, aga mingil hetkel nähti, et sealt kasumit ei tule, ja pandi poed kinni. «Ma ennustan, et Prisma kaob turult,» ütles Pärnits, märkides samas, et see kindlasti ei toimu üleöö.