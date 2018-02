Tõniste: Eesti kaheks jagamist oleks pidanud arutama 2013. aastal

Tõniste tõi IRLi pressiesindaja vahendusel välja asjaolu, et regionaalse jaotuse muudatusettepanekuid on võimalik esitada iga kolme aasta järel. Ta lisas, et Eurostat ütles oma kirjas, et 2016. aasta esimeses kvartalis esitatav taotlus NUTS regioonide muutmise kohta «väga suure tõenäosusega ei mõjutaks» 2018. aasta komisjoni ettepanekut 2021+ eelarveraamistiku (MFF) kohta.