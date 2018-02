Kainestav ülevaade: kuidas kolm suurt ettevõtet mullu pankrotti tüürisid

2000. aastal asutatud ettevõte Joyful Partners OÜ tegeles mobiiltelefonide ostu-müügiga. Ettevõte ostis välisturgudelt odavalt uusi, just turule tulnud nutiseadmeid, peamiselt iPhone’e ja iPad’e, ning müüs need kiiresti vaheltkasuga maha. Käive kasvas mühinal ning 2014. aastal teenis ettevõte üle 40 miljoni eurose käibe juures miljoni kasumit.

Oma tegevust kommenteerides ütles ettevõtte omanik Jevgeni Lobatš, et tegemist on mobiiltelefonide trade’imisega (päevakauplemisega), mille puhul ta jälgib pidevalt valuutakursse. Lobatš kuulutas julgelt, et teab saladust, kuidas viimased Apple’i mudelid esimeste seas müüki panna: «Teame, kuidas teha seda paari tunni, mitte nelja päevaga ning seda kõike ametlikult.» Maksuamet hoidis ettevõtte tegevusel silma peal, kuid Lobatš kinnitas, et ei muretse, kuna nad töötavad ausalt.