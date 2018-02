Mart Laar: valitsus on aktsiisidega korralikult puusse pannud

Mart Laar ei hakanud oletama, kui pikk iga võiks olla praeguse Jüri Ratase valitsuse iga, öeldes, et «ennustamine jäägu kaardimooridele», ent ta oli kategooriline aktsiiside koha pealt, tõdedes, et nendega on ikka korralikult puusse pandud, kirjutab ERR .

«Aktsiisitõusud tuleb kindlasti ära jätta, kuigi mingit imet see ei tee, sest jama on juba sündinud,» rõhutas Laar. «Vast on see järgmistele valitsustele õpetuseks, et makse ikka niimoodi tõsta ei maksa.»