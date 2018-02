Nordea kontserdimaja võib uue nime saada järgmisel aastal

«Hetkel on tõepoolest olukord selline, et Nordea kontserdimaja on jätkuvalt vana brändinguga. Luminoril koostööd kontserdimajaga plaanis jätkata ei ole, mistõttu tegeleme aktiivselt mõlemale poolele sobiva lahenduse leidmisega. Seni on kontserdimaja jätkuvalt Nordea brändinguga,» ütles panga korporatiivkommunikatsiooni juht Hedwig Meidra oktoobris BNSile.