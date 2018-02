Riigi suurima IT-projektiga põrunud arendaja läheb teisele katsele

Hankele esitasid pakkumused veel Industry 62 OÜ, Trinidad Wiseman OÜ, AS Medisoft ning Nortal AS, selgub hanketeatest. Sotsiaalministeeriumi hallatav Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus kuulutas detsembris välja riigihanke SKAISi arendaja leidmiseks, hanke eeldatavaks maksumuseks on 10 miljonit eurot.

Tieto juht Anneli Heinsoo ütles ka möödunud aasta oktoobris Postimehele antud intervjuus, et nad ei välista, et nad osalevad SKAIS2 arendamise hankel uuesti. «Teame, kuidas seda paremini teha. Meil on olemas inimesed, kes tunnevad seda peensusteni. Kindlasti oleme valmis ka riiki toetama, et uus hange välja töötada,» ütles Heinsoo.