Raport: isejuhtivad sõidukid Eesti teedel võivad kaotada liiklussurmad

Erinevate uuringute põhjal on liiklusõnnetuste põhjustamisel inimkomponent 47 kuni 94 protsenti. Isejuhtivate sõidukite tulek ja juhiabisüsteemid võimaldavad samas märkimisväärselt vähendada liiklusõnnetuste arvu, selgub Riigikantselei strateegiabüroo tellitud raportist.

Näiteks on juhiabisüsteemiga Tesla Autopilot omadusega Autosteer Tesla sõidukite avariisse sattumise tõenäosust vähendanud 40 protsenti.

Ühtlasi toob raport esile, et mitmesugused testid on tõestanud, et ITSlahenduste rakendamise teel saab vähendada liiklusõnnetustest tekkivat kahju kuni kolmandiku võrra.