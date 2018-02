Soomlaste vineeritehas Pärnus vajutab gaasi

Liidemaa-Pärna ütles, et tehase administratiivkoosseis on juba üsna hästi paigas. Lisaks tehasejuhile ja personalijuhile on Pärnus asuvas ettevõttes arendusjuht, tootmisjuht, tootmise planeerija, kaks töödejuhatajat ning kontrolleri assistent. Ametisse on määratud ka kvaliteediinsener, kes alustab tööd samal ajal kui esimesed tootmistöötajad.