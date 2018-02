Põhjamaade pangandusgrupp loob Eestisse 100 uut töökohta

Ülemiste Cityt arendava Mainor Ülemiste juhatuse esimehe Margus Nõlvaku sõnul on Nordea grupi teenuskeskuse rajamine heaks täienduseks paljudele teistele linnakus tegutsevatele suurtele teenuskeskustele, mis Tallinnasse rohkelt väärt töökohti loovad.

«Selliste rahvusvaheliste ettevõtete jaoks on ka oluline, et kiire kasvu korral saaksid nad linnaku sees laiendada,» lisas Nõlvak, kelle kinnitusel ollakse valmis tagama teenuskeskusele moodsasse Öpiku majja veelgi mahukamad ruumid. Eesti suurimas büroomajas on seega ABB ja Ericsoni kõrval tegu juba kolmanda rahvusvahelise teenuskeskuse avamisega.