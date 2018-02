Tallink hakkab Eestis globaalse moebrändi rõivaid müüma

Rõivaste ja aksessuaaride osakaal on Tallink Grupi laevakauplustes eri müügiartiklite hulgas viimastel aastatel jõudsalt kasvanud, sealhulgas ka Esprit’ kaupade müük.

«Tallinkil on juba praegu laevadelt Esprit’ga pikaajaline tõhus koostöö ja edukas brändi müügikogemus. Ametliku partneri staatus Eestis on meie jaoks positiivne areng meie partnersuhetes ning suurendab meie omavahelist sünergiat veelgi,» kommenteeris frantsiisitehingut Tallink Duty Free juht Aimar Pärna.

AS Tallink Grupp on juhtivaid reisijate- ja kaubaveoteenuse pakkujaid Läänemere põhjapoolsemal alal. Ettevõttele kuulub 14 laeva ning firma sõidab Tallinki ja Silja Line`i kaubamärkide all kuuel erineval laevaliinil.