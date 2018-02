Saaremaa bussifirmad kahtlustavad ebaausat konkurentsi

Ranna Reisid OÜ, Kalle Bussid OÜ, RN Reisid OÜ ja Tehtal OÜ toovad välja, et näiteks Saaremaa ühisgümnaasium, Kuressaare gümnaasium, Vanalinna kool, Saaremaa spordikool, Salme põhikool ja teised valla asutused tellivad sõite ilma hinnapakkumiseta Autopark Metra OÜ-lt, kirjutab Meie Maa.

«Juhime tähelepanu sellele, et Saaremaal on ka teisi transporditeenust pakkuvaid ettevõtteid, kelle teenused on tihti odavamad. Hetke olukord viitab meie hinnangul korruptsioonile,» viitavad pöördujad vallale saadetud märgukirjas.

Nad soovivad vallavalitsuselt vastust, kuidas kavatseb vald seda olukorda muuta. Kui olukord ei lahene, lubavad ettevõtted pöörduda riigikontrolli, konkurentsiameti või politsei poole.

Ranna Reisid OÜ juht Ain Rand nimetab olukorda hulluks ja see pidavat aina hullemaks minema. «Kui meie kellegi käest pakkumisi ei küsita, siis järelikult tehakse tellimisi ilma pakkumiseta,» tegi ta järelduse. «Suurema osa päevi bussid seisavad. Ainus töö on üks maakonnaliini jupike ja õpilasliin Lümanda põhikooliga. Ülejäänu moodustavad erafirmade tellimused,» kurtis Rand.

Samas tunnistas ta, et Kuressaare gümnaasium on kirjas toodutest ainsana Ranna Reisidelt pakkumist küsinud, kuid pärast seda, kui Salme koolil vahetus direktor, ei ole pakkumisi küsitud. «Alles siis, kui vald saatis märgukirja, küsiti kaks korda, aga neid sõite me pole saanud,» ütles Rand Meie Maale.

Salme põhikooli direktor Raivo Kallas lükkas ümber, nagu telliks kool bussisõite ilma hinnapakkumiseta Autopark Metralt. «Meie omad on sõitnud nii Tehtali, Ranna Reiside kui ka Metraga. Haldusjuht võttis spetsiaalselt aasta algul kolmelt firmalt hinnapakkumise. Ranna Reisid tegi taas kõige kallima pakkumise. Ta ise langeb oma hindadega konkurentsist välja,» ütles Kallas.

Salme kooli haldusjuht Mare Poopuu tunnistas, et sellest aastast tuli vallast käsk võtta kolm hinnapakkumist. «Väikeste Saaremaa sõitude kohta ei ole sellist käsku. Enne iga väikest sõitu ma seda ei võta. Kui tean, kes sõidab odavalt, siis sõidangi selle firmaga,» sõnas Poopuu.