Tallinna südalinnas sünnib poole sajandi diil

Liimpuidust ja klaasist paviljon valmib Kadarik Tüür Arhitektide võidutöö «Belle Epoque» alusel koostatud ehitusprojekti järgi ja see tuleb Estonia teatri nurga peale, märtsipommitamises otsa saanud turuhoone kohale, kirjutab Äripäev .

Esimese asjana torkab silma lepingu pikk kestvus ja fakt, et tegemist on kontsessiooniga: hankedokumentidest selgub, et suurimat ühekordset tasu maksnud ehitaja saab 50 aastaks võimaluse ja kohustuse pidada linna ühes paremas asukohas toitlustusasutust, pärast mida jääb hoone linnale.