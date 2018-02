Edukas aasta: liikluskindlustuse kahjum oli kõigest 1,4 miljonit

Ta lisas, et kahjumi vähenemist mõjutas asjaolu, et liiklusõnnetuste koguarv võrreldes eelmise aastaga jäi praktiliselt samaks, kuigi liikluses osalevate sõidukite arv eelmisel aastal tõusis.

PZU Kindlustuse liikluskindlustuse tootejuhi Ahto Orumetsa sõnul põhjustab just hooletus ja tähelepanu hajumine liiklusõnnetusi, mis kergitab kõigi sõidukiomanike kindlustusmakseid.

«Püüame vältida headel juhtidel kindlustusmaksete tõstmist, kuid suurenev liiklustihedus võib tähendada õnnetust ka tähelepanelike liiklejate jaoks. Õnneks oli suuri isikukahjusid 2017. aastal vähem ja loodame, et kuigi 2018. aasta algus oli liikluses kurb, ei riku see aasta liikluses inimeste tervist,» ütles Orumets.

Inges Kindlustuse juhi Voldemar Vaino hinnangul on liikluskindlustuse hinnatõus suunanud inimesi otsima soodsamaid ja mugavamaid lahendusi. «Klientide huvi kindlustuslepingu sõlmimiseks seltsi veebilehel on märgatavalt kasvanud, kolme aastaga on veebimüügi osakaal tõusnud üle kümne korra,» ütles Vaino. Enamasti sõlmivad kliendid kindlustuslepingud pikemaks perioodiks, sest nii tuleb ühe kindlustuspäeva maksumus soodsam.