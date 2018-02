Riik tahab Rail Balticu aluse maa präänikuga endale meelitada

Teatavasti on Eesti, Läti ja Leedu valitsused kokku leppinud, et ehitavad moodsa kitsa rööpmelaiusega Rail Balticu raudtee. Enne kopa maasse löömist tuleb aga läbida üks väga oluline vaheetapp: läbirääkimised inimestega, kelle maa jääb tulevase trassi alla.

Selle tarvis tutvustasid täna maa-ameti ametnikud uut kinnisasja avalikes huvides omandamise seadust, mille üheks esimeseks suuremaks rakenduseks saabki olema Rail Balticu trassi aluste maatükkide omandamine ja sellega seotud maakorraldus.

Karavan läheb edasi

Protsessi vedanud maa-ameti õigusosakonna juhataja Triinu Rennu ütles, et kuigi seadust pole veel riigikogus vastu võetud, on seni Raplamaa ja Pärnumaa inimesed, kes peavad oma maast loobuma, olnud pigem toetavad ja sõbralikud. «Kuigi meediapilt on tihti negatiivne, saavad maaomanikud tavaliselt aru, et raudtee on vajalik ja seda tuleb teha,» rääkis ta.

Tema sõnul on probleeme tekkinud detailidega: näiteks jääb alajaam teisele poole raudteed. Või tekib krundilt vee ärajuhtimisega probleeme. Rennu ütles, et see võib inimestes ebameeldivusi tekitada, aga reeglina leitakse neile mõlemat osapoolt rahuldav lahendus. «Alguses me ikka kartsime, et kuidas inimesed suhtuvad, aga aeg on näidanud, et suhtutakse mõistlikult.»

Teine ekspert, maa-ameti maakorralduse osakonna juhataja Merje Krinal lisas, et paljud inimesed, keda raudtee ehitamine otseselt puudutab, on lõpuks aru saanud, et Rail Baltic ikkagi tuleb. «Nad on teadvustanud, et neil ei jäägi muud üle kui riigiga koostööd teha. Ja nad saavad aru, et riik pakub neile tegelikult täitsa häid lahendusi,» lisas Krinal.

Siiski pidid naised tõdema, et kui senised kohtumised on Rapla- ja Pärnumaal on läinud libedalt, siis raskused ootavad tõenäoliselt ees Harjumaal, kus asustustihedus palju suurem ja ka kinnisvara hind kõrgem. See loob hea pinnase vaidlusteks. «Siin ootavad meid kindlasti keerulisemad läbirääkimised,» tunnistas Krinal.

Olgu täpsustuseks öeldud, et kelleltki pole veel maad võõrandatud ja see hakkab pihta alles siis, kui vastav seadus on riigikogus vastu võetud. Maa-amet ise loodab, et see juhtub enne suvepuhkust. Rail Balticu trassikoridor puudutab või lõikab läbi 804 kinnistut, millest rohkem kui pooli läbib 66 meetri laiune trassikoridor selliselt, et tekib mitu eraldiseisvat maatükki.

Inimesed tahavad riigilt uut maatükki

Mida pakub aga riik inimestele, kes oma maatüki raudteetrassi hüvanguks loovutama peavad? Esimene variant on see, et riik ostab inimeselt vajamineva maatüki lihtsalt välja. Kui raudtee läbi maatükki nii, et järelejäävat osa on väga vilets kasutada, ostab riik ka selle lisatüki välja. Siia juurde liitub veel 20 protsenti motivatsioonitasu maatüki hinnast.