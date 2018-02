USA kahtlustab Lätis tegutsevat panka Põhja-Korea abistamises

USA rahandusministeeriumi finantskuritegude õiguskaitse võrgustik (FinCEN) leidis teisipäeval, et Läti ABLV pank on USA Patriot Acti alusel rahapesu suhtes esimesse riskirühma kuuluv ja tegi ettepaneku keelata USAs panga jaoks või selle nimel korrespondentkonto avamise ning omamise.

Võrgustiku raportis tuuakse välja, et ABLV on seadnud rahapesu oma äritegevuse alustalaks. ABLV-i juhatus lubab pangal ja selle töötajatel orkestreerida rahapesusekeeme ja kasutada kõrge riskiga variettevõtete skeeme, mis lubavad raha pesta. Seejuures üritatakse takistada Läti rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastaste seaduste jõustamist, et oma äritavasid kaitsta, märkis FinCEN