Keskkriminaalpolitsei pidas kinni tuntud ärimehed Hirve ja Gammeri

Värvikatele äritegelastele kuuluvad hotellid ja toidukohad

Hubert Hirvel ja Pavel Gammeril on mitmeid omavahel seotud äride võrgustikke, nad on tuntud kui hotellide ja toidukohtade ning kallimat sorti kinnisvara omanikud. Näiteks on neile kuulunud või kuuluvad Tallinna vanalinnas Vana Wiru pubi ja Vana Wiru hotell, hotell Imperial koos seal asuva juusturestoraniga St. Michael ning hotell Promenaadi Haapsalus.

Kuigi omamoodi kuulsus on Gammerit ja Hirve saatnud juba aastaid, on nendega äri ajanud igati respekteeritud ettevõtjad. Näiteks toob üks nende valdusfirmadest General Baltic Group oma 2014. aasta aruandes eraldi välja oma peamised koostööpartnerid, kelleks on Liviko, A.Le.Coq, Prike, AS Tridens, Saku Õlletehas, Leibur, Balbiino ja mitmed teised. Samas, 2014. aasta majandusaruandes on kirjas ka see, et OÜ General Baltic Group lõpetas oma põhitegevuse ja otsib uusi äriprojekte.

Gammerile ja Hirvele on mitmel pool Tallinnas kuulunud kinnisvara ja näiteks 2008. aastal ostis Tallinna Ülikool meeste firmalt piirivalveameti endise administratiivhoone, Tallinna Meremeeste Klubina tuntud kollase nurgamaja Uus-Sadama tänaval, et sinna digitaalne filmikeskus rajada.

Lisaks on mehed tegelenud ka väikelaenuäriga. Äripäev kirjutas 2016. aasta detsembris, et pankroti veerel oleva kiirlaenuäri MiniCredit ümber on tiirelnud kirju seltskond, muuhulgas ka Hubert Hirv ja Pavel Gammer. „Tegelesime väikelaenude äri ülesehitamisega Lätis ja Poolas,“ kommenteeris Hirv enda tegemisi MiniCreditis. Ta lisas, et vahendas 2015. aasta alguses ka Eesti MiniCrediti osaluse müüki, mille järel tema kokkupuuted MiniCreditiga lõppesid.