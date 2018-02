Euroopa Keskpank hakkab Luminoril silma peal hoidma

EKP otsese järelevalve alla kuulub Euroopa ühtses osalevate riikide 120 olulist panka, nende hulgas varasemast ka Swedbank ja SEB Pank. Nüüd on nimekirjas kokku kolm Eestis tegutsevat panka.

Euroopa Keskpank hoiab silma peal krediidiasutustel, kes on ühtse pangandusjärelevalve määruse kriteeriumite kohaselt olulised. Antud pankadele kuulub ligikaudu 82 protsenti euroala pankade varadest. Teiste ehk vähemoluliste pankade üle teostavad järelevalvet riiklikud järelevalveasutused.

Krediidiasutuste olulisus määratakse kindlaks arvestades krediidiasutuse varade koguväärtust, tähtsust nende asukohariigi või kogu Euroopa Liidu majanduse seisukohalt, krediidiasutuse piiriülese tegevuse olulisust ning ka seda, kas krediidiasutus on taotlenud või saanud finantsabi Euroopa stabiilsusmehhanismilt või Euroopa Finantsstabiilsuse Fondilt.

Eestis on pankade järelevalveasutus ja Euroopa Keskpanga koostööpartner Finantsinspektsioon, mis teeb järelevalvet ka kõigi teiste Eesti pankade üle.

Alates oktoobrist tegutseb Nordea Bank AB Eesti filiaal peale AS DNB Pangaga ühinemist nime all Luminor Bank AS.