«Tegelikult on siin kaalutud ju Eesti kaheks jagamist mitte ainult elanike arvu järgi, vaid ka sotsiaalmajanduslikel ja teistel kaalutlustel,» lisas ta. Luigase kindel soov on, et see teema liiguks edasi ka suuremasse komisjoni ning sel teemal toimuks laiem arutelu. «Sellised teemad mitte ainult võiksid, vaid peaksid tulema sealt valitsuse tasandilt ka riigikogusse.»

See on tema hinnangul arutelu, mida tuleks ühiskonnas põhjalikumalt pidada. «Rahandusministeerium pidi ju 2015. aastal võtma vastuse otsuse. Miks jäi selline otsus, et ikkagi ei taotleta, kuigi võimalusi on?» tahab Luigas sarnaselt Sõerdiga teada.

Harjumaa on juba piisavalt arenenud

Ühtlasi tõdes Luigas, et kuigi Eesti kaheks jagamise suurim kaotaja rahaliselt oleks Harjumaa, tuleks vaadata suuremat pilti. «Suureks plussiks on ikkagi see, et see annab võimaluse Euroopa Liidu vahendeid suurendada arenguks just ülejäänud Eestile. Sotsiaalmajanduslikust aspektist vaadatuna on töötus ja muud probleemid ikkagi Ida-Virumaal, Kagu-Eestis,» põhjendas Luigas.

Ta on veendunud, et ükski eestlane ei koli maapiirkonnast ainuüksi sellepärast ära, et kuskil mujal tohutult palju raha teenida, vaid pigem sellepärast, et need jäävadki arengus maha. «Ma olen alati olnud seda meelt, et me ei tohiks kuhjata Eesti inimesi ja kõiki saavutusi ainult Tallinna – see ei ole Eesti kontekstis üldse mõistlik.»

Vaata graafikult lähemalt, kui palju Eesti SKTst tuleb Harjumaalt ja Tallinnast.

Ta märgib, et juba on näha, kui geograafiliselt mahajäänud on ülejäänud Eesti on Harjumaast ja see annab hulgaliselt põhjusi, miks peaks Eesti kaheks jaotamist siiski kaaluma. «Harjumaa on juba praegu nii kõvasti ülejäänud Eestist ette arenenud. See eriti suur lõhe arengutes Harjumaa ja Lõuna-Eesti vahel vajab rohkem toetamist,» ütles Luigas, kes on just Lõuna-Eestist riigikokku tulnud.

Ka märkis ta, et Eesti kaheks jaotamine aitab edaspidi teha läbimõeldumaid otsuseid selles osas, kuhu raha täpsemalt paigutama peaks, mitte seda kulutama lihtsalt sellepärast, et see raha on olemas. «Minu meelest see Harjumaa küll ei kaotaks, vaid pigem vaataks oma seniseid rahajagamise mehhanisme korrektselt üle,» kirjeldab Luigas.

Löök Harjumaale võib ülejäänud Eesti võidu üles kaaluda

Luigase seisukohta ei paista jagavat aga erikomisjoni kuuluv EKRE-lane Henn Põlluaas. «See on üsna keeruline teema,» tõdes ta. Põlluaas möönis, et ühtepidi võib tunduda, et olukorras, kus Eesti keskmine jääb väljaspool Harjumaad kuskil 50 protsendi juurde SKTst ja Harjumaal üle 75 protsendi, toob kaheks jagamine Eestile tervikuna kaasa olulise rahalise võidu.

Teisalt tuleb aga arvestada koos sellega, et Harjumaale eraldatavad eurotoetused langevad oluliselt. «See tähendaks aga seda, et me peaksime puhtalt enda eelarvest seda puudujääki katma ja selleks me ei ole võimelised ja järelikult kogu teaduse rahastus, ülikoolid, sotsiaal, haridus ja meditsiini valdkond jääks ilma rahata,» märkis Põlluaas.

Vaata graafikult lähemalt, kui suur on tööhõive Harjumaal võrreldes muu Eestiga.

Nii leiabki riigikogulane, et kui regioonideks jaotamine toob kaasa Tallinna ja Harjumaa eurorahast ilma jätmise, siis ei ole see kõige mõttekam samm. «Seda enam, et seda raha me saaksime kasutada mujal, aga mitte päris sellel otstarbel, nagu me tahaks või sooviksime,» sõnas ta. Näiteks Tallinnale mõeldud teadusrahastus jääks siis üldse kasutamata.

Ka märkis Põlluaas, et sarnaselt Leeduga on erinevaiks piirkondadeks jagamist juba varem taotlenud ka Tšehhi ja Slovakkia ning viimane on selles valikus pigem pettunud. «Seal ei ole see täitnud nende lootusi. Bratislava on neil ka väga arenenud ja jõukas regioon, aga ülejäänud riigis on vahed veel suuremad kui Eestis,» kirjeldas ta.

Kuigi Slovakkias on 2014. aastast läinud nüüd tõesti rohkem euroraha maapiirkondadele, ei ole see toonud kaasa majandusarengut. «Nende kogemus ei ole kuigi julgustav,» tõdes Põlluaas.