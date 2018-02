Ossinovski ostis Läti veduriremonditehase ära

Raudteekontsern Skinest Rail ostis vähemusaktsionäridelt välja kõik Daugavpilsi veduriremonditehase AS Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca (DLRR) aktsiad.

«Daugavpilsi veduriremonditehas on Skinest Raili üks võtmeettevõte, mistõttu on meie jaoks ülioluline selle edukas funktsioneerimine. Omades mittetäielikku osalust, oli Skinest Rail ainsaks aktsionäriks, kes ettevõtet kõigi nende aastate jooksul toetas: investeeris tootmisesse ja aitas ettevõttel refinantseerida pangalaenu. Kuna täna oleme jõudnud mitmete mastaapsete ja pikaajaliste projektide rakendamise etappi ning kavatseme jätkata investeeringuid DLRRi edasisse arendamisse, on kõigi ettevõtte aktsiate konsolideerimine ühtedesse kätesse loogiline ja otstarbekaim samm,» kommenteeris Zahharov.