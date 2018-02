Investor Mari: esimene suurem ehmatus üle elatud

Eelmise nädala järsk kukkumine aktsiaturgudel oli just see, mida olen siiani kõige rohkem kartnud. Olukorras, kus turud pidevalt tõusevad, oskab igaüks investeerida, aga kuidas käituda siis, kui saabub börsikrahh?

Õnneks ei pidanud ma seekord seda veel välja mõtlema, sest järsule langusele järgnes kiire taastumine. Tõsi, ei saa olla kuidagi kindel, et tegu on pikemalt kestva rahunemisega, sest pigem prognoosivad analüütikud heitlike aegade jätkumist. Ega pikalt kestnud stabiilne tõus ei saanudki igaveseks kestma jääda.

Lugesin Postimehest, et olulisemad aktsiaindeksid langesid nädala kokkuvõttes üle viie protsendi, mis on suurim langus alates 2016. aasta jaanuarist. Ausalt öeldes ei käinud ma suurema kukkumise päeva järgselt oma portfelli isegi vaatamas, sest ega paanikas müüma tormamisel pole ka mingit mõtet.

Nüüd oma kontot avades pole pilt aga üldse kõige hullem. Värskematest investeeringutest on veidi pihta saanud robootika ja automaatikaga tegelevaid ettevõtteid koondav ETF (börsil kaubeldav fond) Robo Global Robotics&Automation ehk lihtsalt ROBO. Ostsin ROBOt 12. jaanuaril ning paar esimest nädalat olin kenasti plussis. Tänase seisuga olen aga rohkem kui 41 euroga miinuses ehk investeering on vähenenud 4,71 protsenti.

Samas ma muretsemiseks veel põhjust ei näe. Kahjum on väike ja investeering alles nii lühikest aega olnud, et mingeid järeldusi teha on kaugelt liiga vara. Pealegi on robotite ja automaatika näol tegu selgelt tulevikualaga, millelt ma pikas perspektiivis ootan pigem korralikku kasumlikkust.