Prügiäri õnnetum pool läheb maksumaksjale miljoneid maksma

Äripäev kirjeldas 2016. aasta suvel, kuidas pool aastat varem veeti Silikatsiidi tänava angaari kogutud prügi kõrvalasuvale riigimaale. Selgus, et 2010. aasta kevadeni toimetas eramaal asuvas angaaris OÜ Prügivedu Grupp, kes vedas angaari jäätmeid täis. Seejärel võttis äri üle Pakendihai OÜ. Kaks aastat hiljem oli angaar juba nii täis topitud, et jäätmete surve all purunes osa angaari betoonist seinapaneele.