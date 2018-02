Novatours ihkab börsile

Reisikorraldaja Novaturas kinnitab kavatsust korraldada aktsiate avalik pakkumine ja taotleda oma aktsiate nii Varssavi börsil (WSE) kui ka Vilniuse Nasdaqi börsile kauplemisele võtmist, teatas ettevõte.

Emissioon korraldatakse eeldatavasti Poolas, Leedus ja Eestis. Ettevõtte aktsiaid pakutakse ka valitud institutsionaalsetele välisinvestoritele.

Pakkumine hõlmab kuni 50 protsendi ettevõtte olemasolevatest aktsiatest, mille müüvad ära mõned praegused ettevõtte aktsionärid, sealhulgas enamusosanik Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO), mis on äriühing, mis kuulub Polish Enterprise Fund VI-le, mida haldab Enterprise Investors.

Novaturasel ei ole kavas suurendada emiteerimisega aktsiakapitali ega otsida lisarahastust. Kui ettevõtte aktsiate järele on suur nõudlus, võib CETO suurendada pakutavate aktsiate arvu CETO enda omandis olevate täiendavate aktsiate arvelt ulatuses, mis moodustab kuni 16 protsenti kõigist olemasolevatest aktsiatest.

Kui uued investorid omandavad kõik pakutavad aktsiad, kuulub uutele investoritele esialgse kava kohaselt kuni 50 protsenti ja täiendavate aktsiate pakkumise korral kuni 66 protsenti ettevõtte aktsiatest.

Praegustel vähemusaktsionäridel on keelatud neile kuuluvaid allesjäänud aktsiaid võõrandada 540 päeva jooksul alates ettevõtte aktsiate noteerimisest WSE ja Nasdaqi börsidel ning CETO-l on keelatud tema allesjäänud aktsiaid võõrandada 180 päeva jooksul. Ettevõttel on keelatud 360 päeva jooksul korraldada uusi aktsiaemissioone.

Maaklerifirma PKO Banku Polskiego tegutseb plaanitud emissiooni globaalse koordinaatori ja kaaskorraldajana. Trigon DM ja Swedbank tegutsevad samuti kaaskorraldajatena. PKO Banku Polskiego tegutseb lisaks veel pakkumise agendina Poolas ning Swedbank Leedus ja Eestis.

Emissiooni ajakava oleneb muu hulgas nii turutingimustest ja järelevalveasutustelt nõutavate kooskõlastuste saamisest kui ka ettevõtte otsustest.

Üksikasjalik teave pakkumise kohta avaldatakse prospektis pärast selle kinnitamist Leedu keskpanga poolt ning pärast Poola finantsjärelevalve asutuse Komisja Nadzoru Finansowego ja Eesti finantsinspektsiooni teavitamist.

Ettevõtte ärimudelit iseloomustavad äritegevuse suured rahavood, ületades kulumieelset kasumit (EBITDA) 100-protsendiliselt, ja väiksed kapitalikulud, mis võimaldavad jagada suure osa teenitud tulust aktsionäride vahel. Korrapärane dividendide maksmine on ettevõtte strateegia üks võtmeelemente.

Juhatus eeldab, et 2018. aasta esimese poole auditeeritud majandustulemuste põhjal on võimalik välja maksta umbes 6 miljoni euro ulatuses vahedividende. Pikas plaanis loodab juhatus teha ettepaneku maksta dividendidena välja 70–80 protsenti ettevõtte puhaskasumist.

Novaturas grupi müügitulu kasvas 2017. aastal eelneva aastaga võrreldes ligi 40 protsenti ehk 141 miljoni euroni. EBITDA ulatus ligi 10,6 miljoni euroni, samas kui puhaskasum ulatus peaaegu 8,2 miljoni euroni, mida on kummagi näitaja kohta peaaegu kaks korda enam kui 2016. aastal.

Grupi 2018. aasta suvehooajaks tehtud varajaste broneeringute maht jõudis 2017. aasta lõpuks 61 000 müüdud kohani, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 84 protsenti rohkem. Olenemata asjaolust, et ettevõte suurendas 2018. aasta suvehooaja programmi 199 000 kohani, see tähendab 2017. aasta suvehooajaga võrreldes 27 protsendi võrra, moodustab varajaste broneeringute osakaal suvehooaja koguprogrammist juba 31 protsenti.