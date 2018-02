Homsest algab tulude deklareerimine: mida peaks teadma?

Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid ja annetusi kokku saab maha arvata tuludest jätkuvalt kokku kuni 1200 eurot deklaratsiooni kohta. Erinevalt eelnevatest aastatest saab 1200 eurost mahaarvatavast kulust eluasemelaenu intresse kasutada maksimaalselt kuni 300 eurot (varem kehtis vaid üldine piirmäär, et mahaarvatavaid kulusid saab kokku olla 1200). Näiteks, kui eraisiku kulutustest 400 eurot moodustavad eluasemelaenu intressi ja 500 eurot koolituskulud, ehk kokku 900 eurot, siis saab maha arvata vaid 800 eurot, sest eluasemelaenu intresside maksimaalne mahaarvatav summa on 300 eurot, millele lisandub koolituskuludelt 500 eurot. Kokku 800 eurot.

Jätkuvalt on alates teisest lapsest täiendav maksuvabastus 1848 eurot lapse kohta. Lisaks võrreldes 2016. aastaga võib deklareerida ka abikaasa lapsi, kui abikaasa ise või lapse teine vanem lapsi ei deklareeri. See tähendab, et üks lapsevanem võib oma deklaratsiooni kanda nii oma lapsed, abikaasa lapsed kui ka ühised lapsed.