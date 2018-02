POSTIMEHE REPORTAAŽ Miks on noored ja edukad kreeklased valmis maksma 20 000 eurot aastas, et ärijuhtimist õppida?

Kui temalt küsida, mismoodi erinevad Kreekas avalikus ja erasektoris töötamine, ütleb Barbara, et need on justkui öö ja päev. «Erasektor on väga agressiivne, inimesed teevad pikki tööpäevi, neile ei maksta väga palju, aga avalikus sektoris nad ei pea väga palju tööd tegema, samas saavad head palka,» kirjeldab ta. Küll aga tõdeb naine, et viimastel aastatel on sealgi hakatud palka vähendama.

Pool tundi hiljem, kui kõik näljased tudengid on saanud oma nälja kustutada, liigume edasi järgmisesse kohta, mis asub vaid paari-kolmesaja meetri kaugusel ning kuhu on kogunenud Diamantise ja tema sõprade ülejäänud kursusekaaslased. Kokku on neid paarikümne ringis.

«Eks need viimased seitse aastat on Kreekale raskesti mõjunud. Paljud ettevõtted on pidanud personali oluliselt vähendama,» räägib 40. eluaastale lähenev Vivian, kes igapäevaselt töötabki ühes neljast suurest Kreeka pangast. Samas tõdeb ta, et tänased olud on loonud neile väga head tingimused ärijuhtimise õppimiseks.

Aitab pangatöötajal ettevõtjaist aru saada

«Sest see annab meile väga hea ülevaate sellest, mis täpselt praegu Kreeka ärimaailmas toimub. Kuna ma töötan pangandussektoris, siis mul on vaja aru saada, mis täpselt ettevõtetes toimub. Osad mu kursusekaaslased töötavad ettevõtetes ja tänu neile saan ma sellest nüüd paremini aru,» põhjendab Vivian.

Olgu öeldud, et Kreeka pankade üks suurim mure tänasel hetkel on suur hulk ettevõtetele antud laenusid, mis on majanduskriisi ajal nö hapuks läinud ning see on omakorda teinud neid väga ettevaatlikuks uute laenude välja andmisel.

Kui aga uurida talt, mismoodi on kriis mõjutanud panku endid, siis tõdeb Vivian, et loomulikult on ka pankades inimesi koondatud, oma 30-40 protsendi ulatuses. «Praeguseks on asi jõudnud nii kaugele, et nad maksavad inimestele suuri koondamistasusid, kui need on valmis omal soovil lahkuma,» kirjeldab naine.

Kui aga uurida Vivianilt, mis ta arvab tänasest peaministrist Alexis Tsiprasest või suurima opositsioonierakonna Nea Dimokratia juhist Kyriakos Mitsotakisest, siis on naine veendunud, et järgmistel valimistel vahetab Mitsotakis Tsiprase peaministri kohal välja. «Ma ei tea küll, kuidas ta peaministriks saab, aga ma usun, et tema on järgmine peaminister.»

«Kuid kas sa usud, et ta üldse suudab peaminister olla?» uurib tema kõrval seisev Barbara. Vivian on selles üsna kindel, kuna tema sõnul on tänaseks Kreekas nii palju probleeme, mis vajavad lahendamist. «Ma usun, et temast saab järgmine peaminister, sest Tsipras on Kreeka inimesed tänaseks väga välja vihastanud, kuid ma ei oska hinnata, kui pikalt ta (Mitsotakis - toim) ametisse jääb,» märgib ta.